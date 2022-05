Alpi, puoi viaggiare gratis in treno tra questi luoghi: come fare

Viaggiare gratis in treno e scoprire i meravigliosi paesaggi delle Alpi: la stependa iniziativa per l'estate 2022

La bella stagione si avvicina sempre più e con essa l’estate; se siete alla ricerca di viaggi originali in mezzo alla natura, sappiate che sulle Alpi potete viaggiare gratis in treno. Torna Yoalin (Youth Alpine Interrail), promosso dalla Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA e CIPRA International.

Un programma stupendo che da la possibilità di esplorare le meravigliose Alpi attraverso lo slow tourism; ma questa offerta non è per tutti. Per accedere ai 150 biglietti omaggio messi a disposizione bisogna avere un‘età compresa tra i 18 e i 27 anni e presentare la propria candidatura entro il 20 maggio 2022 sul sito Yoalin. I fortunati che verranno estratti, otterranno un ‘Interrail Global Pass’ che gli permetterà di viaggiare gratis in treno sulle Alpi e di poter andare anche fuori dal confine italiano per tutta l’estate 2022.

I requisiti per viaggiare gratis in treno

Avere tra i 18 e i 27 anni; vivere nelle Alpi; avere interesse per argomenti sostenibili; essere aperti a nuove avventure; non aver già partecipato alle precedenti edizioni (insomma deve essere la prima volta!). Per maggiori informazioni potete consultare il sito Yoalin.

@shutterstock