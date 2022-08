Questo è l’albero più vecchio del mondo: ha ben 9564 anni. Ecco dove si trova 

L'albero più vecchio del mondo è stato scoperto da un professore di geografia fisica ed è all'interno di un parco nazionale

Si chiama “Old Tjikko” ed è l’albero più vecchio del mondo. Si trova in Svezia, nella contea di Dalarna, ed è un abete rosso di circa 9564 anni.

Old Tjikko, l’albero più vecchio del mondo – Foto: Shutterstock

Old Tjikko è alto 5 metri e si trova in un parco nazionale. Per determinare l’età esatta, è stato esaminato il sistema di radici con il metodo del carbonio-14.

Il tronco è più giovane, ha circa 600 anni, l’albero invece è molto più datato. Si ipotizza che sia sopravvissuto grazie alla propagazione clonale: il tronco muore ma le radici no, e questo fa nascere un nuovo tronco.

L’albero è stato scoperto da Leif Kullman, un professore di geografia fisica, che ha attribuito all’albero il nome Old Tjikko, in ricordo del suo cane.

La scoperta risale al 2015 circa e stando ai calcoli, le radici di Old Tjikko sono nate alla fine dell’ultima Era Glaciale.