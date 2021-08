Agrigento, la Scala dei Turchi chiusa ai turisti, ecco il motivo

La scala dei Turchi è una delle attrazioni turistiche più gettonate di Agrigento, ma è stata chiusa ai visitatori: il pericolo che incombe

A Realmonte, nel comune di Agrigento, si trova una delle attrazioni turistiche più instagrammabili d’Italia: parliamo della Scala dei Turchi, una scogliera di marna bianca estremamente suggestiva che rende i tramonti siciliani ancor più magici.

La Scala dei Turchi chiusa ai turisti: il pericolo incombente

La Scala dei Turchi è molto delicata poiché composta di gusci ci conchiglie e il rischio che si disintegri sotto il peso della maleducazione e della noncuranza è piuttosto concreto.

Per questo motivo nel febbraio 2020 i magistrati hanno posto i sigilli in questa parte del litorale agrigentino decretando lo stop ai turisti e cittadini siciliani per evitare rischi di crolli e conseguenze disastrose per gli avventori.

LEGGI ANCHE: — Sicilia, la caletta segreta con un mare cristallino: come raggiungerla

Peccato però che, come denuncia Claudio Lombardo, dell’associazione Mareamico di Agrigento, i controlli vengano effettuati fino alle 18.00 quando poi gli agenti preposti spariscono e le persone si riappropriano del luogo per godersi il tramonto incuranti o ignari del pericolo.

Ecco perché questa scogliera è così famosa

Negli ultimi anni la Scala dei Turchi ha visto salire in modo esponenziale la propria popolarità grazie alla fiction tratta dai romanzi di Camilleri, “Il commissario Montalbano” arrivando ad avere fino a 700mila visitatori in un anno.

La Regione ha già fatto sapere di voler mettere in sicurezza la zona, ma la burocrazia e il fatto che una parte della Scala dei Turchi appartenga a un cittadino privato non velocizzano il processo.

Foto: Shutterstock