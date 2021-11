Abruzzo, il borgo medievale dove puoi incontrare i cervi a spasso

Accade sempre più spesso che animali della foresta si affaccino nei borghi abitati. In Abruzzo c'è un borgo in cui è frequente vedere cervi

Sentiamo sempre più spesso raccontare di animali che solitamente abitano le foreste, fare capolino nei centri abitati. In Abruzzo c’è un borgo medievale in cui si possono incontrare i cervi.

A Civitella Alfedena, gli abitanti hanno fatto l’incontro di un insolito visitatore che è stato ripreso mentre si aggirava per le strade del paese. Un bellissimo e maestoso cervo.

Un cervo a spasso per le vie di Civitella Alfedena, borgo mediovale, immerso nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. pic.twitter.com/HdLihqItET — 🅾️sservaMy👁️ (@OsservaMy) November 6, 2021

Tra i tanti commenti che si leggono sotto il video postato su Twitter, alcuni ironizzano su come sia meglio vedere una ero che un cinghiale e altri sottolineano come non sia uno spettacolo insolito per quelle zone dell’Abruzzo.

“Scena ordinaria in quell’angolo di Abruzzo, tra Civitella Alfedena, Barrea e Villetta Barrea.” cui fa eco un altro cinguettio: “Ormai è diventata una consuetudine, vedere in Abruzzo animali selvatici che passeggiano nel centro del paese. Da cervi, orsi volpi e soprattutto in inverno lupi! Ogni volta che ti accade, resti stupefatto e cerchi sguardi di altre persone per capire che non sogni”

Una scena bellissima ma che porta con se alcuni interrogativi: perché sempre più frequentemente questi re delle foreste si avventurano nei centri abitati? Sono in cerca di cibo o semplicemente smarriti?

Crediti foto@Shutterstock