A pochi km da Milano c’è un angolo di Olanda da visitare in primavera: dove ammirare lo spettacolo dei tulipani

Arriva la primavera e con essa la fioritura di piante meravigliose. Se amate i tulipani vicino Milano c'è il giardino che fa per voi

Quando si vedono i tulipani, la mente corre subito all’Olanda, paese per eccellenza di questi meraviglioso fiori. In verità, anche in Italia ci sono luoghi in cui lasciare ammaliare da distese di tulipani coloratissimi: è Tulipani Italiani ad Arese a pochi chilometri da Milano, il primo giardino del nostro Bel Paese dedicato a questi fiori.

Ideato da due olandesi Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, in questi 2 ettari di terreno troverete 470.000 fiori di 450 varietà che non solo potrete fotografare e ammirare, ma anche raccogliere. L’apertura del giardino per questo 2022 è prevista per metà marzo e resterà aperto fino alla metà di aprile, in concomitanza con la fioritura dei tulipani che però, come ricordano sul sito ufficiale, dipende dalla natura e non dall’uomo!

“È uno spazio aperto a tutti, in settimana e nei week-end potrai venire a visitarci, godere della bellezza del giardino, fare foto e passare piacevoli momenti di pace, lontano dal caos quotidiano, insieme alla tua famiglia. Il nostro campo si trova in una posizione incantevole e unica nel Parco della Groane accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti, ideale per servizi fotografici di famiglia o momenti di relax!” Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios

Sul sito sono disponibili alcuni limitati Buoni di Ingresso Open 2022; per maggiori informazioni su orari di apertura e costi del biglietto potete consultare il sito ufficiale di Tulipani Italiani.

Crediti foto@Shutterstock