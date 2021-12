A Courmayeur Babbo Natale esiste, ma non viene dalla Lapponia

Ogni vigilia di Natale arriva in città per consegnare i doni ai bambini: è il Babbo Natale di Courmayeur Rhémy de Noël. Ecco la sua storia

In Valle D’Aosta a Courmayeur i bambini spediscono le loro letterine a un Babbo Natale molto particolare. Si chiama Rhémy de Noël veste di rosso come il più celebre Santa Claus e come lui porta una folta barba bianca.

A differenza del collega più famoso, non vive in Lapponia ma sul ghiacciaio del Monte Bianco; per questo il suo vestito è completato dall’attrezzatura da alpinista: scarponi da montagna, zaino, piccozza e corde. I bambini di Courmayeur lo attendono alla vigilia di Natale e a lui indirizzano letterine alle quali Rhémy risponde personalmente.

Una speciale cassetta della posta posta nel centro della città raccoglie le preziose missive; ma se siete lontani e anche voi volete scrivere a Rhémy de Noël potete farlo mettendo come destinatario:

Rhémy de Noël

Babbo Natale di Courmayeur

V.le Monte Bianco

11013 Courmayeur – Valle D’Aosta

Chissà che non faccia visita anche a voi alla vigilia per portarvi i doni richiesti!

La leggenda di Rhémy de Noël il Babbo Natale di Courmayeur

Era la viglia di Natale e la neve non aveva ancora imbiancato la città. Rhémy, sorpreso di quell’assenza, decise di arrampicarsi sul ghiacciaio in cima al Monte Bianco per capire cosa stesse succedendo. Una volta arrivato in cima, scoprì che la neve era stata intrappolata da un Gigante che soffriva di solitudine. Il nostro ‘Babbo Natale’ decise di restare a far compagnia al Gigante, che lasciò libera la neve di cadere sulla città. Da quel giorno, Rhémy de Noël torna a Courmayeur solo la vigilia di Natale per portare i doni ai bambini. Loro, affinché lui possa trovare la strada per la città, accendono lanterne.

Crediti foto@Shutterstock