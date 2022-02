A circa 100 km da Genova c’è il borgo dove arte e fantasia si fondono

Non lontano da Genova si trova Bussana Vecchia, un borgo tornato alla vita grazie ad una comunità di artisti, alla loro arte e fantasia.

Un borgo disabitato che ha trovato nuova vita grazie all’arte e alla fantasia: è Bussana Vecchia in Liguria a circa 100 km da Genova. Borgo di origine romanica, venne distrutto da un terremoto nel febbraio del 1887; gli abitanti furono costretti ad andare e visto l’alto pericolo di crolli e frane si spostarono più a valle dando origine Bussana Nuova.

Intorno al 1950 il borgo vecchio riprese a vivere grazie ad alcuni artisti che si innamorarono di quel luogo e decisero di renderlo un laboratorio d’arte a cielo aperto. Fu il pittore Vanni Giuffrè che vi si spostò per primo e ben presto colleghi e amici lo raggiunsero. Arte e fantasia hanno ridato così vita a questo borgo che piano piano tra le sue rovine sono nati fiori, finestre di vetro e atelier. Bussana Vecchia divenne così noto anche come il Borgo degli artisti o Borgo degli Hippy.

Il contenzioso

Verso il 1970 sono arrivati l’allaccio elettrico e quello dell’acquedotto mentre la comunità continuava crescere: non solo artisti, vi arrivarono anche persone che vedevano in questo borgo un’occasione economica. Ne è nato piano piano un contenzioso che è ancora oggi vivo che coinvolge il Comune di Sanremo, la finanza e gli abitanti di Bussana Vecchia. I primi due attori reclamano gli edifici, mentre gli abitanti rivendicano il diritto di usucapione degli stessi. Nel 2017 il demanio ha chiesto il pagamento di di una somma di migliaia di euro per occupazione a abusiva.

Nonostante il numero degli abitanti e delle botteghe aperte stia calando, Bussana Vecchia merita di essere scoperta e visitata: qui arte e fantasia si fondono creando una magica atmosfera che vi avvolgerà.

