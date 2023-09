Salvo La Monica, dopo il successo su YouTube, conquista anche TikTok raggiungendo 100mila iscritti al suo canale.

Dopo il traguardo di 1 Milione di iscritti al canale Youtube – ottenendo la targa d’oro Award Golden Play Button – Salvo La Monica raggiunge un altro traguardo. Il digital animator, idolo del web, conquista anche TikTok raggiungendo i 100.000 iscritti al suo canale.

«Il progetto di digital animator – spiega Salvo – è nato nel 2017. Iniziai a fare grafica 3D e a pubblicare video di personaggi come The Mask. Da lì poi sono passati anni e ho creato altri personaggi, per poi arrivare a realizzare un videogioco che mi ha aperto altre conoscenze. Per il futuro ho molti progetti e idee. Nei prossimi mesi sarò in uscita con dei video a tema supereroi che trovano come protagonisti Superman, Iron Man, Batman, Wonder Woman, Flash e molti altri, pronti a mettersi in gioco e ad affrontare nuove sfide. Il mio obiettivo è di creare contenuti di intrattenimento che coinvolgono il pubblico di appassionati che mi segue».

Salvo La Monica, siciliano classe 1987, nel 2014 ha pubblicato il suo primo singolo di successo Kamehameha Dancing. Ha pubblicato due album musicali: La Via Di Mezzo e Kame Hame Ha. Nel 2018 il suo canale Youtube raggiunge i 100.000 iscritti e nasce così Salvo La Monica Production. Salvo realizza altri cortometraggi, video musicali e nell’anno 2020 supera il grande traguardo di 1 milione di iscritti. Grazie all’etichetta discografica The Web Engine verranno rilasciati su Spotify i suoi album. Nel 2022 realizza e pubblica il suo primo videogioco platform che si chiama Simba The Cat, gioco dedicato alla memoria del suo gatto, realizzato con Unreal Engine. Salvo continua a studiare e si specializza di più nella realizzazione di video 3D e creazione di personaggi 3D e animazioni 3D.