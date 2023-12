Motorola torna oggi insieme all’artista Momusso sugli schermi di tutti gli smartphone con il nuovo progetto artistico ‘Libera il tuo Natale’.

L’illustratrice Momusso torna a collaborare con Motorola e i suoi disegni appaiono di nuovo sugli schermi di tutti gli smartphone con il nuovo progetto artistico Libera il tuo Natale dedicato al momento più magico dell’anno. Motorola, infatti, ha commissionato a Momusso una serie di sfondi che possono essere caricati su qualsiasi smartphone. Gli sfondi sono disponibili gratuitamente per il download da oggi sul sito motorola.it. Saranno ben nove le risposte pronte ideate dall’artista, per Liberare il Natale dalle domande personali, senza dover sacrificare la propria personalità.

Tra le immagini realizzate da Momusso, Sono già sposatƏ con me stessƏ è la replica perfetta al sempreverde ma quando ti sposi?. E per chi si trova nella fase precedente, unƏ ragazzƏ arriverà quando si presenterà con i fiori di zucca, fritti! L’obiettivo della laurea o della agognata promozione invece, arriverà secondo l’oroscopo, molto presto. Il giusto mix di ironia e divertimento, insomma, caratterizza le nove risposte pronte all’uso di Motorola. Le illustrazioni sono disponibili anche nel formato per il display esterno di razr 40 ultra, il device pieghevole del brand. In questo modo, per rispondere non serve aprir bocca e nemmeno lo smartphone: la personalizzazione è totale!

«Motorola quest’anno vuole dare a tutti la possibilità di celebrare il Natale a proprio modo attraverso le risposte ironiche e fuori dagli schemi realizzate insieme a Momusso. – racconta Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia – In linea con i valori del brand, con Libera il tuo Natale regaliamo a tutti, anche a chi non possiede un Motorola, un modo per liberarsi per sempre delle domande scomode. Ci focalizziamo ancora una volta sulle persone e sulla loro storia. E permettiamo loro di esprimere la propria unicità attraverso i nostri strumenti. Come già facciamo del resto con lo schermo esterno personalizzabile di razr 40 ultra e i colori Pantone che caratterizzano gli smartphone, come nel caso di edge 40 neo».