Tra la Gen Z spopola il Dry Dating: lo confermano i dati di Tinder, che propone appuntamenti alternativi e alcol-free.

C’è un nuovo fenomeno sociale, noto con il nome di Dry Dating. Protagonista è, ovviamente, la Gen Z: se in passato al primo appuntamento molti avrebbero optato per un buon bicchiere di vino, le nuove generazioni sfidano questa abitudine. Da qui la nuova tendenza del Dry Dating, dimostrata anche dai dati: tra i membri di Tinder di età compresa tra i 18 e i 25 anni, l’interesse per i drink è infatti diminuito del 53% rispetto all’anno scorso.

Come emerso nel report The Future of Dating 2023 di Tinder, i single cercano più autenticità che mai. Più del 25% dei membri Gen Z dell’app, infatti, afferma di bere meno durante gli appuntamenti rispetto all’anno scorso. Inoltre, il 72% dei daters afferma di bere solo occasionalmente o di non bere affatto. Partendo dai dati del report, Tinder propone dunque dei consigli per un primo appuntamento alcol-free.

Dry Dating, Tinder consiglia More Espresso and less Depresso!

Conosci la migliore caffetteria della città? Porta il tuo Match nel tuo bar preferito! L’interesse per il Caffè è aumentato del 20% tra gli iscritti a Tinder rispetto all’anno scorso, mentre Passeggiare ha visto una crescita del +6%. Quale migliore soluzione che unire le due cose e goderti una romantica passeggiata mentre sorseggi il tuo caffè preferito?

Fare sport insieme aumenta la sintonia

Se anche tu continui a rimandare il buon proposito di iscriverti in palestra, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Stabilire una routine di fitness è ancora più motivante se lo fai con un partner, quindi perché non proponi al tuo Match un appuntamento che combini sport e natura? Fare sport in compagnia è doppiamente gratificante: non solo migliorerete la vostra forma fisica, ma facendo esercizio insieme rilascerete delle endorfine che vi renderanno più felici e rafforzeranno il vostro legame ancora più velocemente.

Scoprite il mondo dei Mocktail

Nel caso non lo sapessi, i mocktail sono la tendenza del momento e sono già disponibili nei locali più alla moda. Oltre ad essere salutari, ne esistono tantissime varietà tutte da scoprire! Scoprire la grande gamma di sapori che un cocktail analcolico può offrire. Sicuramente l’esperienza di gusto non mancherà.

Dedicatevi ad attività culturali

Un membro di Tinder su cinque ama dedicarsi ad attività culturali, come ad esempio una visita ad un nuovo museo. Questo tipo di appuntamenti non solo arricchiscono la nostra istruzione e cultura, ma offrono tantissimi spunti di conversazione. Tu e il tuo Match avrete lo stesso gusto per l’arte? Ricorda che anche la diversità è ricchezza.

Conquistalə con del buon cibo!

Stancə della solita cena al ristorante? Proponi qualcosa di diverso! Si sa, la colazione è il pasto più importante della giornata: parti con il piede giusto e organizza un bel brunch date. Il tuo Match sarà team dolce o salato?

Foto: Shutterstock