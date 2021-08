La Terra si potrebbe ribaltare? Il problema del nucleo terrestre che sta crescendo più da un lato che dall’altro

La Terra si potrebbe ribaltare: un nuovo campo magnetico rischia di provocare movimenti sismici e spostamenti gravitazionali del tutto inconsueti.

La Terra si potrebbe ribaltare: l’allarme arriva per via degli sviluppi del nucleo del nostro pianeta. Ma cosa c’è di concreto dietro questo pericolo?

LEGGI ANCHE: — Gli alieni e i buchi neri: ‘li potremmo trovare lì’. Cosa è stato scoperto dagli scienziati per la prima volta oltre i buchi neri

La Terra si potrebbe ribaltare: l’espansione del nucleo potrebbe sviluppare un nuovo campo magnetico che rischia di provocare movimenti sismici e spostamenti gravitazionali del tutto inconsueti, spostando l’intero peso del nostro pianeta. Photo Credits: Shutterstock

La Terra si potrebbe ribaltare? L’ipotesi dell’espansione del nucleo

Andiamo con ordine. L’intera questione dell’accrescimento del nucleo è del tutto controversa. La verità è che non si tratta di un quesito facile da risolvere, in quanto la parte più interna del nucleo terrestre è inaccessibile. In ogni caso, fisici, mineralisti e sismologi stanno da diversi anni studiando e creando modelli per provare a prevedere tutto ciò che potrebbe accadere con l’evoluzione e lo sviluppo della parte più incandescente del centro della terra.

In ogni caso, le previsioni dicono che il nucleo terrestre sta crescendo sempre più velocemente su un lato, rischiando di portare dei cambiamenti al campo magnetico terrestre. Questo avviene perché il nucleo terrestre è formato da minerali silicati, rocce, metalli pesanti, che producono un’immensa quantità di energia e sviluppano a loro volta campi magnetici…

Un campo magnetico sposterà ad Oriente il peso del pianeta Terra?

La parte orientale del nucleo (compresa tra Asia, Oceano Indiano e Pacifico) starebbe crescendo in maniera diversa e decisamente maggiore rispetto a quella occidentale (che si trova tra America, Oceano Atlantico e Pacifico).

La parte est del nucleo, dunque, potrebbe far in qualche modo “ribaltare” la Terra, sviluppando un campo magnetico che rischia di sviluppare movimenti sismici e spostamenti gravitazionali del tutto inconsueti, spostando ad Oriente l’intero peso del nostro pianeta.

Photo Credits: Shutterstock