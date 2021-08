Polvere lunare per stampare in 3D: l’innovativo sistema che la NASA sta testando

La NASA sta sperimentando un’innovativa stampante 3D che impiega la polvere lunare per stampare materiale solido nello spazio

La NASA sta sperimentando un’innovativa stampante 3D che impiega la polvere lunare per stampare materiale solido nello spazio.

La NASA sta testando il sistema di stampa di Redwire: lo scopo è quello di usarlo nelle prossime missioni Artemis.

Sfruttare la polvere lunare come materia prima rappresenta la possibilità di utilizzare materiali in loco senza doverli trasportare dalla Terra. I ricercatori ora dovranno capire se la stampante 3D riuscirà a funzionare anche in assenza di gravità.

Stampare con la polvere lunare significherebbe creare sul posto accessori e infissi ma anche vere e proprie piattaforme di atterraggio e le fondamenta di strutture, dove far vivere gli astronauti all’interno