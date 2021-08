Scoperti i pianeti dove potrebbero vivere gli alieni: cosa è stato svelato dagli scienziati sulle super-Terre

Se vi siete mai chiesti dove vivono gli alieni, nuova scoperta potrebbe presto rispondere a questa domanda: ecco i nuovi pianeti scoperti dalla scienza.

Pianeti dove vivono o potrebbero potenzialmente vivere degli alieni o comunque forme di vita differenti da quelle che conosciamo: è questa la scoperta promettente fatta da un team di ricercatori astronomici, che potrebbe aprire a nuove prospettive nella ricerca della vita al di fuori della Terra.

Gli Hycean Planets sono i pianeti dove vivono gli alieni?

Andiamo con ordine. Quelli scoperti dai ricercatori dell’Università di Cambridge (in una ricerca pubblicata lo scorso 25 agosto su The Astrophysical Journal) sono dei pianeti esterni al sistema solare che, caldi e ricoperti da oceani, hanno un’atmosfera ricca di idrogeno e sono potenzialmente abitabili: sarà per questo che è spuntato spontaneo il dubbio sul fatto che, se gli alieni esistono davvero, vivono proprio lì.

Questi corpi celesti sono stati battezzati “Hycean Planets” e sono estremamente adatti ad ospitare microrganismi in grado di vivere anche in condizioni estreme. Per quanto riguarda la loro superficie, sono una via di mezzo tra una ‘Super-Terra’ rocciosa e i pianeti gassosi come Nettuno: una inedita densità che permetterebbe appunto di ospitare altre forme di vita.

Nel giro di 3 anni la ricerca potrebbe confermare o meno l’esistenza di forme di vita su questi pianeti

Questi nuovi esopianeti possono essere fino a quasi 3 volte più grandi della Terra e raggiungere temperature atmosferiche di quasi 200 °C. Ciononostante, la loro zona abitabile sembra essere decisamente ampia.

C’è già chi azzarda che, con i nuovi telescopi, nel giro dei prossimi tre anni potrebbe essere possibile scoprire se su questi pianeti vivono effettivamente degli alieni o comunque delle forme di vita batterica. La prospettiva è decisamente affascinante.

