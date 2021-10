‘Un’altra pandemia globale, la peggiore della storia’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dal ‘viaggiatore del tempo’

Quella di Covid-19 non è stata la pandemia globale peggiore della storia: nel futuro ne vivremo una ancora più devastante. Ecco da dove arriva l’avvertimento.

Una pandemia globale che si candida ad essere la peggiore della storia? Non è del Covid-19 che stiamo parlando, ma di un avvertimento che arriva da un “viaggiatore del tempo”, che ha deciso di metterci in guardia su una possibilità che fa davvero paura. Ma cosa potrebbe succedere? E, soprattutto, quando?

La pandemia globale peggiore della storia non è quella di Covid-19: secondo un “viaggiatore del tempo” arriverà nel futuro e sarà devastante per l’intero pianeta. Photo Credits: Shutterstock

Il viaggiatore del tempo avverte: “arriverà la pandemia globale peggiore della storia”

Andiamo con ordine. In un video pubblicato su TikTok, il “viaggiatore del tempo” Aery Yormany ha rivelato di avere le prove che la pandemia globale peggiore della storia, addirittura più devastante di quella di Covid-19, attanaglierà il nostro pianeta in un futuro non troppo prossimo ma nemmeno eccessivamente lontano.

Secondo il “viaggiatore” si tratterà di un virus creato dall’uomo in laboratorio, che arriverà a causare la morte di centinaia di migliaia di persone in circa 40 anni, a partire dal 2061. L’ondata sarà talmente devastante da avere un tasso di mortalità del 30% e ridurre notevolmente la popolazione mondiale.

Il 22° secolo sarà un nuovo inizio per l’umanità? La previsione

La pandemia globale “peggiore della storia” dovrebbe poi sparire ai primi anni del XXII° secolo, che rappresenterà un nuovo inizio per l’umanità dopo il “grande reset” dei primi cent’anni del terzo millennio.

Lo stesso “viaggiatore del tempo” ha invitato i suoi follower a seguirlo nei suoi viaggi nel futuro… magari per spingersi alla ricerca altre visioni dello stesso genere…

Il tutto ci fa decisamente sorridere, ma quanta ansia può metterci addosso la prospettiva paventata su TikTok?

