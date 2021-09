Il modello che non invecchia mai: ecco le foto incredibili, ha 55 anni ma ne dimostra a stento 25. Non ci crederai mai quando vedrai le foto

Ecco le incredibili immagini del modello che ha 55 anni ma ne dimostra a stento 25

Il modello che non invecchia mai, ecco qual è il suo segreto di bellezza

Potrebbe essere il personaggio misterioso di ‘Guess My Age’, il nuovo programma di Enrico Papi su TV8 perché sembra incredibile, ma la sua età non è così scontata: parliamo di Chuando Tan, il sexy modello di Singapore che pare un ventenne, ma ha appena compiuto 50 anni.

Fisico scolpito, tartaruga in bella vista nella maggior parte dei selfie che propina ai quasi 300mila followers di Instagram e pose scelte con attenzione per mettere in risalto il suo innegabile sex appeal, Chuando Tan si diverte a mistificare la sua età e quando si rade il pizzetto può essere tranquillamente scambiato per uno che è appena uscito dal college. Vedete rughe o segni del tempo sul suo volto?

Il sexy 50enne è molto conosciuto in Oriente, è un fotografo oltre che modello, gestisce l’azienda ChuanDo & Frey e conduce uno stile di vita sano e regolare per mantenersi così in forma e non invecchiare mai.

A chi gli chiede quale sia il suo segreto di bellezza, l’elisir di lunga vita, lui risponde che si allena tutti i giorni, non va mai a letto tardi e non si alza troppo presto e che non rinuncia a ciò che lo fa impazzire: il pollo piccante.

Sui social, sono moltissime le ragazze che seguono il modello asiatico e che restano basite quando scoprono che ha l’età dei loro genitori…Questo è il bello della sua grande fortuna. Immaginiamo ci siano anche dei contro nel sembrare sempre un giovanotto, ma al momento vediamo soltanto dei pro.