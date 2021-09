Godzilla esiste davvero, ecco dove si nasconde in natura il Re dei mostri ma non vi farà paura!

Godzilla esiste davvero: si tratta di un'iguana marina che vive nelle Galapagos e non distrugge palazzi. Ecco tutto ciò che c'è da sapere!

Tanti di noi, specie da bambini, dopo aver visto i film di Godzilla ci siamo chiesti se il mostro radioattivo che viene dal Giappone esiste davvero… Ebbene, nelle Galapagos, c’è un’iguana marina che presenta molti tratti in comune con il celebre lucertolone. Non ci credete? Andiamo a scoprirlo insieme!

Godzilla esiste davvero! È una iguana marina che vive nelle isole Galapagos. Si tratta di un animale già osservato da Charles Darwin che somiglia davvero tanto al celebre lucertolone cinematografico. Photo Credits: Shutterstock

Godzilla esiste davvero: è l’iguana marina Amblyrhynchus Cristatus

Andiamo con ordine. L’iguana marina Amblyrhynchus Cristatus è una sorta di Godzilla che esiste davvero, sebbene dal mostro giapponese la differenzi un particolare piuttosto evidente: le dimensioni. Anche gli esemplari più grossi, infatti, non superano gli 1,2 metri di lunghezza.

Il Sauro vive nelle Galapagos, dove è uno degli animali più fotografati dai visitatori e, per la prima volta, fu avvistato da Charles Darwin in persona, che lo definì “disgustoso e goffo“.

Inoltre, questa iguana ha un colore particolarmente scuro: un vero e proprio alleato per un animale a sangue freddo, in quanto l’aiuta ad immagazzinare calore più facilmente quando si trova sulla terraferma.

Tutto ciò che c’è da sapere sull’iguana nera ‘disgustosa e goffa’ che assomiglia a Godzilla

La sua alimentazione si basa sulle alghe marine. Ha inoltre una particolarità: è l’unica lucertola che vive esclusivamente nelle acque marine e si trova a suo agio nell’acqua al punto da nuotare con la destrezza di un delfino, mentre sulla terraferma appare piuttosto goffa e impacciata.

Le iguane marine sono inoltre del tutto pacifiche: mentre si godono il sole, grossi granchi rossi passano e ripassano sopra di esse, pizzicandone e tirandone la pelle asportando zecche ed altri parassiti! Un lavoro molto utile, soprattutto perché alle iguane non costa alcuna fatica!

Insomma, un Godzilla in miniatura: non distrugge palazzi ma esiste davvero… anche se è del tutto innocuo per il genere umano!

Foto: Shutterstock

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock