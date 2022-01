‘Edifici su Marte’: ecco quando accadrà. La data esatta svelata dalla ‘viaggiatrice del tempo’

Mary, questo il suo nome, sostiene di aver visitato Marte in un lontano futuro, e di essere a conoscenza di come si vivrà sul pianeta rosso

Una sedicente viaggiatrice del tempo ha cominciato a far parlare di sé per alcuni contenuti condivisi sui social network. Mary, questo il suo nome, sostiene di aver visitato il pianeta in un lontano futuro, e di essere a conoscenza di come si vivrà tra così tanti anni.

Mary ha deciso di non fermarsi solo alle parole ma di sostenere i suoi racconti anche attraverso del materiale fotografico. Nelle immagini condivise dalla donna, si vedono edifici futuristici e astronavi, le stesse che l’avrebbero portata dalla Terra a Marte.

Colonizzazione di Marte, quando accadrà? l’ipotesi

Sul pianeta rosso, secondo le sue rivelazioni, vivrebbero solo cinesi perché responsabili del trasporto di metalli preziosi dalla Terra a Marte, mentre le altre persone sarebbero solo semplici turisti. Su Marte poi ci sarebbero dei robot di ultimissima generazione, adibiti al lavoro più pesante. La data di tutto questo? Secondo la donna sarebbe l’anno 3812.

Il suo racconto, pubblicato su Youtube, ha suscitato non poche critiche da parte degli altri utenti, e c’è chi la accusa di aver semplicemente “rubato” da internet un’immagine realizzata da Nasa che spiega la futura e ipotetica colonizzazione di Marte.

Foto: Shutterstock