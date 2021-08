COVID, nuova variante più contagiosa e mutata finora: quali sono i sintomi del nuovo ceppo trovato in Sudafrica

Alcuni scienziati hanno rilevato in Sud Africa una variante del Coronavirus che "potrebbe essere più infettiva" delle altre.

A riportare la notizia è stato il Daily Mail, che parla della preoccupazione di alcuni ricercatori. Secondo gli studi, pubblicati sulla rivista Nature, il ceppo C.1.2 identificato in Sud Africa potrebbe eludere i vaccini.

Dopo il primo rilevamento della mutazione fatta a maggio, è stata trovata anche in Cina, Portogallo, Svizzera, Inghilterra, Congo, Mauritius e Nuova Zelanda.

Sebbene siano necessari ulteriori studi e approfondimenti, gli scienziati hanno avvertito sul pericolo. La variante potrebbe infatti eludere la protezione data dagli anticorpi. Per questo i ricercatori hanno lanciato un appello: sistemare al più presto la sanità pubblica in Sud Africa per ridurre la trasmissione del Covid-19 e di eventuali varianti.