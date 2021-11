McDonald’s, hai queste cannucce a casa? Potrebbero valere una fortuna: fino a 5mila €

Sul web spuntano alcune cannucce di McDonald's a prezzi davvero folli: ecco quanto valgono e quanto è possibile guadagnarci!

Qualche anno fa, per le sue bibite, McDonald’s è passato dalle cannucce in plastica a quelle in carta, decisamente più eco-friendly. Tuttavia, dall’Inghilterra arriva una tendenza che mira a rivalutare questi vecchi accessori per le bevande del gigante dei fast food, tant’è che c’è chi le valuta fino a un prezzo che supera i 5mila euro! Non ci credete? Andiamo a vederlo insieme!

In giro su internet si trovano in vendita delle cannucce di plastica di McDonald's, peccato che i prezzi siano davvero folli e che si possano incontrare delle inserzioni che arrivano anche a diverse migliaia di euro!

McDonald’s: le cannucce di plastica in vendita a 5mila euro!

Andiamo con ordine. Da quando McDonald’s ha abolito le cannucce di plastica, sono sempre di più i nostalgici che le cercano e, stando a quanto si sta vedendo in questi giorni in rete, sono tantissimi anche coloro che le hanno ancora.

Basta fare un giro su eBay per scoprire che sono in vendita a prezzi decisamente folli, con persone che arrivano a chiedere fino a 5mila sterline (5.870 euro circa) per queste rarità della multinazionale americana. I prezzi più alti riguardano cannucce risalenti agli anni ‘80, ma anche quelle introdotte dopo il 2000 possono tranquillamente arrivare ad un migliaio di euro.

Siete già corsi a controllare nei cassetti di casa se, per caso, durante quella capatina al fast food una sera di tanti anni fa non abbiate portato a casa una preziosa cannuccia? Il fatto che siano in vendita, in realtà, non vuol dire che siano molti gli acquirenti disposti a sborsare tutti questi soldi… Ma tentar non nuoce mica!

