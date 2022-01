Asteroide in avvicinamento alla Terra il 18 Gennaio: cosa succederà al sasso cosmico quando passerà vicino alla Terra

L'asteroide passerà accanto alla Terra intorno alle 22:51 italiane del 18 gennaio

Il 2022 si apre con l’incombenza di un oggetto di grandi dimensioni che orbiterà proprio vicino alla Terra. Si tratta di un asteroide, grande due volte e mezzo l’Empire State Building che – se così si può dire – ci sfiorerà il 18 gennaio.

L’asteroide è stato chiamato (7482) 1994 PC1 e passerà accanto alla Terra intorno alle 22:51 italiane, la sua velocità raggiungerà i 20 chilometri al secondo. L’oggetto è stato scoperto attraverso l’osservatorio in Australia, proprio nel 1994, così come riporta il suo nome.

Gli scienziati però sono sicuri che la Terra non corre nessun pericolo: non è infatti prevista alcuna collisione, anzi: la distanza di 1,93 milioni di chilometri lo terrà abbastanza lontano da noi. Si tratta più o meno di cinque volte la distanza che separa la Terra dal suo satellite naturale, la Luna.

Non è la prima volta che l’asteroide ci passa “accanto”: era già successo nel 1933. I suoi passaggi rappresentano un momento molto importante per gli astronomi di studiare l’asteroide e fare importanti rilevazioni.

Attenzione però: l’asteroide non sarà visibile a occhio nudo, per vederlo è necessario almeno possedere un telescopio, anche di tipo amatoriale. Solo così varrà la pena di alzare gli occhi al cielo per cercarlo.

Foto: Shutterstock