Asteroide gigante squarcia il cielo: ‘come un evento sismico’. Cosa è successo nella notte

Un asteroide gigante ha squarciato il cielo della Norvegia: nella notte, gli abitanti del Sud Est del paese scandinavo sono rimasti incredibilmente stupefatti dalla luce enorme prodotta dal corpo celeste, talmente luminosa da trasformare la notte in giorno.

Andiamo con ordine. Un asteroide gigante ha illuminato totalmente la notte che aveva avvolto la parte sudorientale della Norvegia, cadendo rapidamente e molto rumorosamente nei dintorni di Oslo.

Cadendo, il corpo celeste ha per qualche minuto sviluppato una luce capace di far scomparire del tutto il buio della nottata scandinava. Tutto è accaduto intorno all’una di notte del 25 luglio 2021. Accompagnato da un rumore incredibile, i suoi effetti sono stati avvertiti in un’area incredibilmente vasta, che è arrivata ad avere un raggio di circa 100 km.

Gli effetti della meteora sono stati del tutto simili a quelli di un evento sismico

I suoi effetti, ha riportato l’inviato della CNN Steinar Midtskogen, sono stati del tutto simili a quelli di un evento sismico. Le porte delle case hanno infatti cominciato a tremare e, in certi casi, hanno finito per aprirsi completamente. L’onda d’urto ha inoltre scatenato delle insolite folate di vento, sebbene non sia stato provocato nessun danno particolarmente grave ad oggetti e persone. Il corpo celeste è poi caduto a Lies, a circa 24 km da Oslo.

Un asteroide gigante, in Norvegia, non è certo un evento raro, tanto che sono numerose le telecamere che continuamente tengono sotto controllo il cielo del paese, al fine da poter prevenire eventuali danni e pericoli per la popolazione.

