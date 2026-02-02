Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi affrontano l’Udinese in trasferta nel posticipo valido per la 23ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di continuità in campionato.
La formazione allenata da Gian Piero Gasperini arriva al match dopo il pareggio europeo contro il Panathinaikos, risultato che ha comunque garantito alla Roma la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. In Serie A, invece, i capitolini sono reduci dall’1-1 contro il Milan.
Momento positivo anche per l’Udinese di Kosta Runjaic, che nell’ultimo turno ha conquistato una vittoria convincente per 3-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi.
Udinese-Roma: orario della partita
La partita tra Udinese e Roma si giocherà oggi, lunedì 2 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle 20.45.
Probabili formazioni
Udinese (3-4-2-1)
Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.
Allenatore: Runjaic
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen.
Allenatore: Gasperini
Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, visibile tramite smart TV, console e dispositivi compatibili. Il match andrà in onda anche sui canali Sky Sport.
La partita sarà disponibile anche in streaming su:
- app DAZN
- Sky Go
- piattaforma NOW
Calcio d’inizio alle 20.45, con ampio pre-partita sui canali dedicati.