Totti contro Florenzi, la verità sul like sbagliato. Il dettaglio che in pochi hanno notato su Instagram

Sul web ha fatto scalpore la notizia che voleva Francesco Totti schierarsi apertamente contro Alessandro Florenzi all’indomani del k.o. subito dalla Roma contro il Torino. Quello che però in molti non hanno notato è, oltre alla smentita, un dettaglio sul rapporto tra il vecchio e il nuovo capitano della formazione capitolina… Ma cosa sarà successo veramente tra i due calciatori?

Totti contro Florenzi? La vicenda infiamma il web

Andiamo con ordine. La sconfitta contro il Torino non è piaciuta a tanti tifosi giallorossi, tant’è che uno di loro ha scritto su Instagram un “Vendete Florenzi” che lascia spazio a pochissimi dubbi…

Ma, peggio ancora, su quel messaggio contro Florenzi è arrivato anche il like dell’account ufficiale di Francesco Totti, che non ha fatto altro che scatenare polemiche anche perché, dopo qualche ora, il ‘mi piace’ è scomparso misteriosamente.

A spiegarlo è stato lo stesso Pupone, che ha scritto: “Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.

Il dettaglio sfuggito ai tifosi sta nel siparietto tra i due capitani

A molti però è sfuggito un altro dettaglio, ovvero un simpatico scambio di battute tra i due calciatori, con Totti che ha scritto un simpatico “Ora metto il like… ahahaha” sotto il post di smentita, ottenendo in risposta da Florenzi un divertito “Capitano, ora metto il like anche io” che ripiana tutta la situazione…

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene anche se chi credeva a una querelle di Totti contro Florenzi rimarrà deluso. Meglio così, ovviamente, per tanti tifosi giallorossi e per gli appassionati di calcio di tutta Italia.

