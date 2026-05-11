Proseguono gli Internazionali d’Italia 2026 e cresce l’attesa per il match di Jannik Sinner contro Alexei Popyrin. La sfida del numero 1 del mondo sarà il grande appuntamento di tennis in diretta oggi tv, con trasmissione anche in chiaro su TV8.

Dopo gli ottimi ascolti ottenuti nel debutto contro Sebastian Ofner, Sinner torna protagonista nel torneo romano in uno dei match più attesi della giornata. La scelta di TV8 di trasmettere l’azzurro conferma il forte interesse del pubblico italiano per il leader del ranking ATP.

Sinner-Popyrin oggi: orario e dove vederla

La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin si giocherà lunedì 11 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico.

Orario match: non prima delle ore 15:00.

Chi cerca il tennis in diretta oggi tv potrà seguire l’incontro:

in chiaro su TV8;

su Sky Sport Uno (canale 201);

su Sky Sport Tennis (canale 203).

Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile gratuitamente sul sito di TV8 e, per gli abbonati, su Sky Go, NOW e Tennis TV.

ATP Roma 2026: Sinner punta agli ottavi

Jannik Sinner arriva all’appuntamento da favorito e con l’obiettivo di conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro, sostenuto dal pubblico romano, affronta un avversario insidioso come Alexei Popyrin, giocatore capace di esprimere un tennis molto aggressivo.

L’attenzione mediatica resta altissima e ancora una volta il match dell’altoatesino rappresenta l’evento principale per gli appassionati di tennis in diretta oggi tv.

Programma TV ATP Roma 2026 – 11 maggio

Campo Centrale

Non prima delle 15:00 – Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

Diretta TV in chiaro: TV8

Diretta TV abbonati: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Streaming gratis: sito TV8

Streaming abbonati: Sky Go, NOW, Tennis TV