La grande serata del tennis mondiale è arrivata: Jannik Sinner scende in campo oggi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Miami contro il ceco Jiří Lehečka, rivelazione del torneo e protagonista di un percorso sorprendente.

L’azzurro si presenta all’ultimo atto forte di una condizione eccezionale, confermata dalla netta vittoria in semifinale contro Alexander Zverev. Sinner, attuale numero due del mondo, punta a conquistare un altro titolo prestigioso e ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta del ranking occupata da Carlos Alcaraz.

La finale Sinner-Lehecka è in programma oggi, domenica 29 marzo, con orario fissato non prima delle 21:00-21:30 (ora italiana). L’ingresso in campo dipenderà dalla durata della finale femminile, prevista poco prima sul centrale di Miami.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, al canale 203 della piattaforma satellitare. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro, quindi per seguire l’incontro sarà necessario un abbonamento.

La diretta streaming sarà disponibile tramite i servizi riservati agli abbonati Sky, ma anche attraverso piattaforme dedicate. Il match potrà essere seguito su NOW, acquistando il Pass Sport, oppure su Tennis TV, il servizio ufficiale del circuito ATP.

Dal punto di vista tecnico, Sinner parte con i favori del pronostico, anche alla luce dei precedenti che lo vedono sempre vincente contro Lehecka. Tuttavia il tennista ceco arriva all’appuntamento con numeri impressionanti al servizio e con grande fiducia, fattori che potrebbero rendere la finale più equilibrata del previsto.

In palio non c’è soltanto il trofeo del Miami Open, ma anche un passo fondamentale nella corsa al numero uno del mondo. Una vittoria permetterebbe a Sinner di avvicinarsi in maniera concreta ad Alcaraz, rendendo il sorpasso una possibilità reale già nei prossimi tornei sulla terra battuta.