Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il successo all’esordio contro Sebastian Ofner, il numero 1 del mondo sfiderà l’australiano Alexei Popyrin nella corsa agli ottavi di finale del torneo romano.



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Il match è in programma lunedì 11 maggio 2026 al Foro Italico. Campo, orario e ordine ufficiale di gioco saranno confermati nelle prossime ore dagli organizzatori.

Sinner-Popyrin: precedenti e curiosità

Quella di Roma sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Popyrin. Il bilancio è favorevole all’azzurro, avanti 2-1 nei precedenti ATP.

L’unica vittoria dell’australiano risale al Masters 1000 di Madrid 2021, unico confronto disputato sulla terra rossa. Successivamente Sinner si è imposto agli US Open 2025 e a Doha nel 2026.

I precedenti tra Sinner e Popyrin

Madrid 2021: Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2

US Open 2025: Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2

Doha 2026: Sinner b. Popyrin 6-3, 7-5

Il cammino di Sinner e Popyrin a Roma

Jannik Sinner ha debuttato direttamente al secondo turno, superando Ofner in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Alexei Popyrin invece ha eliminato prima Matteo Berrettini e poi il ceco Jakub Mensik, conquistando così il pass per il terzo turno.

Dove vedere Sinner-Popyrin in tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport.

Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV.

Prevista inoltre la diretta in chiaro su TV8, che anche quest’anno trasmette gratuitamente una partita al giorno degli Internazionali di Roma.

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