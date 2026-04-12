AGGIORNAMENTO
La partita viene trasmessa in chiaro su tv8
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La domenica del Monte-Carlo Masters regala il meglio possibile: la sfida tra i due dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
In palio non c’è solo il titolo, ma anche il numero 1 del ranking ATP, rendendo questo capitolo della rivalità ancora più pesante.
La finale si disputa oggi domenica 12 aprile 2026 alle 15 al Centrale Ranieri III (Monte Carlo)
Dove vedere Sinner–Alcaraz in TV e streaming
Il match sarà trasmesso in diretta su:
- Sky Sport Uno
- Sky Sport Tennis
Streaming disponibile su:
- NOW
- Sky Go
- Tennis TV
Una rivalità sempre più iconica
Quello di oggi è il 17° confronto tra Sinner e Alcaraz, la rivalità simbolo della nuova generazione.
- Bilancio totale: 10-6 per Alcaraz
- Ultimo match: vinto da Sinner (ATP Finals 2025)
- Finali giocate: ben 7 (inclusa quella di oggi)
Nel 2025 si sono divisi i grandi palcoscenici:
- Sinner ha trionfato a Wimbledon e alle ATP Finals
- Alcaraz ha risposto con Roma, Roland Garros, US Open e Cincinnati
Il momento dei due
Sinner arriva con una striscia impressionante di 21 vittorie consecutive nei Masters 1000 e dopo aver dominato Alexander Zverev in semifinale.
Alcaraz ha brillato per tutta la settimana, cedendo un solo set e mostrando un tennis esplosivo sulla terra rossa.
Montepremi Monte Carlo 2026
Il torneo mette in palio un montepremi complessivo di oltre 6,3 milioni di euro.
Ecco le cifre principali:
- 🥇 Vincitore: circa 975.000 €
- 🥈 Finalista: oltre 530.000 €
- 🥉 Semifinalisti: circa 291.000 €
- Quarti: circa 158.000 €
Sinner ha già garantito più di 530 mila euro, ma vincendo potrebbe aggiungere altri 400 mila euro circa.
Quanto conta questa finale
Oltre al prestigio, questa partita ha un peso enorme:
- Vale il primo grande titolo sulla terra rossa del 2026
- Decide il numero 1 del mondo
- È un anticipo delle grandi sfide verso il Roland Garros
Nonostante il prestigio, Monte Carlo resta il Masters 1000 su terra meno ricco rispetto a Madrid Open e Italian Open, ma vincere qui resta un segnale fortissimo per la stagione.
Il verdetto
Sinner parte con fiducia e continuità, Alcaraz con talento e brillantezza:
tutti gli ingredienti per un’altra sfida epica della saga.
Appuntamento alle 15:00: difficile chiedere di più al tennis di oggi.