La partita tra AS Roma e Atalanta BC chiude il sabato di Serie A con una sfida che può incidere molto sulla corsa alle posizioni europee.
🕒 Orario di Roma-Atalanta
Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, con i giallorossi pronti a sfruttare il fattore campo per tentare il sorpasso in classifica.
📺 Dove vedere Roma-Atalanta in TV
La partita sarà visibile:
- su DAZN (diritti principali)
- in co-esclusiva su Sky e NOW
Per chi utilizza Sky, il match sarà disponibile sui canali:
- Sky Sport Calcio
- Sky Sport 251
- Sky Sport 4K
💻 Dove vederla in streaming
Roma-Atalanta sarà visibile anche in streaming tramite:
- DAZN
- Sky Go
- NOW
Le app sono accessibili da smartphone, tablet, smart TV e dispositivi come console o Fire Stick, previa sottoscrizione di un abbonamento.
🔎 Il contesto della partita
La squadra allenata da Gian Piero Gasperini arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione europea, mentre l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino è chiamata a gestire anche gli impegni ravvicinati, tra cui la Coppa Italia.
Una gara che promette ritmo, intensità e spettacolo: due squadre offensive, due filosofie di gioco aggressive e punti pesanti in palio.