La partita tra AS Roma e Atalanta BC chiude il sabato di Serie A con una sfida che può incidere molto sulla corsa alle posizioni europee.

🕒 Orario di Roma-Atalanta

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, con i giallorossi pronti a sfruttare il fattore campo per tentare il sorpasso in classifica.

📺 Dove vedere Roma-Atalanta in TV

La partita sarà visibile:

  • su DAZN (diritti principali)
  • in co-esclusiva su Sky e NOW

Per chi utilizza Sky, il match sarà disponibile sui canali:

  • Sky Sport Calcio
  • Sky Sport 251
  • Sky Sport 4K

💻 Dove vederla in streaming

Roma-Atalanta sarà visibile anche in streaming tramite:

  • DAZN
  • Sky Go
  • NOW

Le app sono accessibili da smartphone, tablet, smart TV e dispositivi come console o Fire Stick, previa sottoscrizione di un abbonamento.

🔎 Il contesto della partita

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione europea, mentre l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino è chiamata a gestire anche gli impegni ravvicinati, tra cui la Coppa Italia.

Una gara che promette ritmo, intensità e spettacolo: due squadre offensive, due filosofie di gioco aggressive e punti pesanti in palio.