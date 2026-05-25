Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con la seconda giornata del tabellone principale, tra big match internazionali e tanti azzurri protagonisti. Cresce l’attesa soprattutto per l’esordio di Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino.
Dove vedere il Roland Garros 2026
Chi cerca “Roland Garros dove vederlo” deve sapere che, al momento, il torneo non è trasmesso in diretta tv in chiaro o sui canali tradizionali. Tutta la copertura è disponibile in streaming tramite piattaforme che includono i canali Eurosport.
Streaming Roland Garros 2026
Il torneo è visibile su:
- Discovery+
- HBO Max
- DAZN
- TimVision
Tutte le piattaforme permettono di seguire i match del Roland Garros attraverso i canali Eurosport, con diverse formule di abbonamento.
Gli italiani in campo oggi
Grande attenzione per Jasmine Paolini, impegnata contro l’ucraina Dayana Yastremska sul Court Simonne Mathieu. I precedenti sorridono all’azzurra, avanti 6-1 negli scontri diretti.
Match importante anche per Matteo Berrettini, chiamato a ritrovare fiducia contro l’ungherese Marton Fucsovics.
In serata spazio inoltre al derby tricolore tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, una sfida tutta italiana ricca di interesse e possibili sorprese.
Programma Roland Garros oggi: gli incontri principali
Court Philippe Chatrier
- Iga Swiatek vs Jones
- Elena Rybakina vs Erjavec
- Humbert vs Mannarino
- Monfils vs Gaston (sessione serale)
Court Simonne Mathieu
- Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
- Wawrinka vs de Jong
- Ruud vs Safiullin
Court 13
- Fucsovics vs Berrettini
Court 14
- Cobolli vs Pellegrino
A che ora iniziano le partite?
La giornata del Roland Garros prende il via dalle ore 11:00 sui campi secondari, mentre sul Court Philippe Chatrier il programma comincia dalle 12:00.
Roland Garros 2026: focus su Swiatek e Rybakina
Sul centrale di Parigi fari puntati anche su Iga Swiatek ed Elena Rybakina, tra le favorite del torneo femminile. Entrambe faranno il loro debutto nella giornata odierna sul Philippe Chatrier.
Come seguire le partite live
Oltre alle piattaforme streaming, sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale, risultati e cronache live sui principali siti sportivi italiani specializzati in tennis.