Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con la seconda giornata del tabellone principale, tra big match internazionali e tanti azzurri protagonisti. Cresce l’attesa soprattutto per l’esordio di Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino.

Dove vedere il Roland Garros 2026

Chi cerca “Roland Garros dove vederlo” deve sapere che, al momento, il torneo non è trasmesso in diretta tv in chiaro o sui canali tradizionali. Tutta la copertura è disponibile in streaming tramite piattaforme che includono i canali Eurosport.

Streaming Roland Garros 2026

Il torneo è visibile su:

Discovery+

HBO Max

DAZN

TimVision

Tutte le piattaforme permettono di seguire i match del Roland Garros attraverso i canali Eurosport, con diverse formule di abbonamento.

Gli italiani in campo oggi

Grande attenzione per Jasmine Paolini, impegnata contro l’ucraina Dayana Yastremska sul Court Simonne Mathieu. I precedenti sorridono all’azzurra, avanti 6-1 negli scontri diretti.

Match importante anche per Matteo Berrettini, chiamato a ritrovare fiducia contro l’ungherese Marton Fucsovics.

In serata spazio inoltre al derby tricolore tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, una sfida tutta italiana ricca di interesse e possibili sorprese.

Programma Roland Garros oggi: gli incontri principali

Court Philippe Chatrier

Iga Swiatek vs Jones

Elena Rybakina vs Erjavec

Humbert vs Mannarino

Monfils vs Gaston (sessione serale)

Court Simonne Mathieu

Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska

Wawrinka vs de Jong

Ruud vs Safiullin

Court 13

Fucsovics vs Berrettini

Court 14

Cobolli vs Pellegrino

A che ora iniziano le partite?

La giornata del Roland Garros prende il via dalle ore 11:00 sui campi secondari, mentre sul Court Philippe Chatrier il programma comincia dalle 12:00.

Roland Garros 2026: focus su Swiatek e Rybakina

Sul centrale di Parigi fari puntati anche su Iga Swiatek ed Elena Rybakina, tra le favorite del torneo femminile. Entrambe faranno il loro debutto nella giornata odierna sul Philippe Chatrier.

Come seguire le partite live

Oltre alle piattaforme streaming, sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale, risultati e cronache live sui principali siti sportivi italiani specializzati in tennis.