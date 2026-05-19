Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si prepara al grande appuntamento con il Roland Garros. Il tennista azzurro arriva a Parigi da numero 1 del tabellone, forte della vittoria a Roma che lo ha riportato sul gradino più alto del Masters 1000 di casa.

L’attesa ora è tutta per una domanda: quando gioca Sinner a Roland Garros 2026? Il debutto dell’azzurro nello Slam parigino è previsto nel primo turno del torneo, in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio, con il match d’esordio che aprirà ufficialmente la sua corsa verso il titolo.

Per Sinner si tratta di una tappa fondamentale della stagione: il Roland Garros è infatti l’unico Slam ancora assente nel suo palmarès, obiettivo che lo proietterebbe verso il Career Grand Slam. Un traguardo che nel circuito ha già raggiunto il rivale Carlos Alcaraz, assente a Parigi dopo un infortunio al polso rimediato a Barcellona.

Il calendario del Roland Garros 2026

Il programma del torneo parigino prevede:

24-26 maggio : primo turno

: primo turno 27-28 maggio : secondo turno

: secondo turno 29-30 maggio : terzo turno

: terzo turno 31 maggio – 1 giugno : ottavi di finale

: ottavi di finale 2-3 giugno : quarti di finale

: quarti di finale 5 giugno : semifinali

: semifinali 7 giugno: finale

Il percorso di Sinner sarà quindi scandito da un calendario fitto che lo porterà, eventualmente, fino alle fasi decisive del torneo nella seconda settimana.

Dove vedere il Roland Garros in tv

Le partite del Roland Garros 2026, comprese quelle di Jannik Sinner, saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart TV e piattaforme streaming. I match saranno disponibili anche su Discovery+, DAZN, TimVision, Prime Video Channels e HBO Max.

Parigi è pronta, e con lei anche Sinner: il sogno Slam passa ancora una volta dal Philippe-Chatrier.