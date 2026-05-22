Jannik Sinner è pronto a iniziare la sua corsa al Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno 2026. Il numero 1 del mondo arriva sulla terra rossa francese da grande favorito dopo una stagione dominante e il recente trionfo agli Internazionali d’Italia.
Esordio Sinner al Roland Garros 2026
Il sorteggio del tabellone ha stabilito che Sinner debutterà al primo turno contro il francese Clement Tabur, wild card di casa.
Il match di primo turno del tennista azzurro è previsto:
- Tra domenica 24 maggio e martedì 26 maggio 2026
- Orario ancora da definire
Il primo turno del Roland Garros viene infatti distribuito su tre giornate, quindi la data precisa del match di Sinner sarà ufficializzata solo a ridosso dell’inizio del torneo.
Calendario possibile del percorso di Sinner
Ecco come è strutturato il torneo:
- 24–26 maggio: primo turno (debutto Sinner)
- 27–28 maggio: secondo turno
- 29–30 maggio: terzo turno
- 31 maggio – 1 giugno: ottavi di finale
- 2–3 giugno: quarti di finale
- 5 giugno: semifinali
- 7 giugno: finale
Sinner favorito a Parigi
Sinner arriva al Roland Garros 2026 da numero 1 del mondo e grande favorito per la vittoria finale, grazie anche a un percorso teoricamente favorevole nel tabellone. L’azzurro punta a conquistare il suo primo titolo a Parigi dopo la finale persa nel 2025 contro Carlos Alcaraz.
Dove vedere Sinner al Roland Garros 2026
Le partite del torneo saranno trasmesse in Italia su:
- Eurosport
- Discovery+
- HBO Max (dove disponibile)
- DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels (tramite pacchetti sport)