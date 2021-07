Prosegue l'avventura azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ecco il programma del 28 e 29 Luglio e gli italiani in gara

Quinta giornata di gare per le Olimpiadi di Tokyo 2021, che grazie agli atleti italiani ci stanno regalando grandissime emozioni. Una su tutte la straordinaria gara di Federica Pellegrini: la Divina è riuscita nell’impresa di conquistare la quinta finale olimpica nei 200 metri stile libero conquistando poi la 7° posizione. Una grande soddisfazione per Federica, che ha raccontato di aver nuotato con il sorriso ed essere felice per questa sua ultima olimpiade.

Olimpiadi, il calendario di oggi e gli italiani in gara: chi vedere il 28 e 29 Luglio

Ma la mattinata del 28 luglio è stata attraversata anche da 4 bellissime medaglie per gli azzurri. Medaglia di bronzo nel canottaggio e nei 200 farfalla femminili. Medaglia d’argento invece per la sciabola maschile a squadre. Il programma prosegue e gli atleti italiani in gara sono diversi. Discovery + sta seguendo tutte le competizioni previste dalla manifestazione, mentre Rai 2 trasmette in chiaro tutte le finali e le gare più importanti.

Il 28 luglio sono diverse le finali che si svolgeranno:

Ore 2:18 – CANOTTAGGIO: due di coppia femminile

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO: due di coppia maschile

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO: quattro senza femminile

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO: quattro senza maschile

Ore 3:30 – CANOTTAGGIO: quattro di coppia maschile

Ore 3:41 – NUOTO: 200m stile libero donne

Ore 3:49 – NUOTO: 200m farfalla uomini

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO: quattro di coppia femminile

Ore 4:30 – CICLISMO: cronometro donne

Ore 4:45 – NUOTO: 200m misti donne

Ore 4:54 – NUOTO: 1500m stile libero donne

Ore 5:26 – NUOTO- 4x200m stile libero uomini

Ore 7:00 – CICLISMO: cronometro uomini

Ore 8:00 – TUFFI: 3m syncro uomini

Ore 10:30 – EQUITAZIONE: dressage individuale

Ore 11:00 – RUGBY: finale maschile

Ore 11:10 – JUDO: 70kg donne

Ore 11:20 – JUDO: 90kg uomini

Ore 12:15 – GINNASTICA ARTISTICA: all-around uomini

Ore 12:30 – SCHERMA: sciabola a squadre uomini

Ore 12:50 – PESI: 73kg uomini

Ore 14:55 – BASKET 3×3: finale donne

Ore 15:25 – BASKET 3×3: finale uomini

Giovedì 29 Luglio le finali in programma sono:

2:18 – CANOTTAGGIO maschile due senza (FINALE ORO)

2:18 – CANOTTAGGIO femminile due senza (FINALE ORO)

2:50 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

3:10 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (FINALE ORO)

3:44 – NUOTO maschile 200 metri rana (FINALE ORO)

4:28 – NUOTO femminile 200 metri farfalla (FINALE ORO)

4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (FINALE ORO)

5:31 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE ORO)

7:30 – TIRO a volo fossa olimpica femminile (FINALE ORO)

8:30 – TIRO a volo fossa olimpica maschile (FINALE ORO)

8:45 – CANOA SLALOM femminile (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -78kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -100kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

11:30 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

12:50 – GINNASTICA ARTISTICA singolo femminile (FINALE ORO)

12:55 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

13:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE BRONZO)

14:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE ORO)

Gli italiani in gara mercoledì 28 luglio



Ore 2.00 – TIRO A VOLO maschile (Mauro De Filippis) e femminile (Jessica Rossi e Silvana Stanco)

Ore 4.00 – TENNIS Fabio Fognini-Medvedev; Camila Giorgi-Svitolina

Ore 4.15 – PUGILATO Irma Testa-Veyvre (-57 kg)

JUDO:

Ore 4.13 – 70 kg (SEDICESIMI) Alice Bellandi-Niang

Ore 4.45 – 90 kg (SEDICESIMI) Nicholas Mungai-Bobonov

Ore 4.25 – SCHERMA-SCIABOLA A SQUADRE maschile (Luigi Samele, Erricò Berrè, Luca Curatoli; riserva: Aldo Montano)

NUOTO:

Ore 3.41 – 200 stile libero (FINALE) Federica Pellegrini

Ore 3.49 – 200 farfalla (FINALE) Federico Burdisso

Ore 4.54 -1500 stile libero (FINALE) Simona Quadarella

Ore 12.17 -100 stile libero (BATTERIA) Federica Pellegrini

Ore 12.28 – 200 dorso (BATTERIA) Matteo Restivo

Ore 12.41 – 200 rana (BATTERIE) Francesca Fangio; Martina Carraro

Ore 13.09 – 200 misti (BATTERIA) Alberto Razzetti

Ore 4.30 – CICLISMO SU STRADA FEMMINILE Luisa Longo Borghini

Ore 5.00 – VELA (Mattia Camboni, Marta Maggetti, Giacomo Ferrari, Giuli Calabrò, Elena Berta, Bianca Caruso, Ruggero Tita, Caterina Banti)

Ore 6.00 – CANOA (Marta Bertoncelli, Giovanni De Gennaro)

Ore 7.00 – CICLISMO SU STRADA CRONOMETRO MASCHILE (Filippo Ganna, Alberto Bettiol)

Ore 8.00 – TUFFI SINCRO MASCHILE TRAMPOLINO DA 3 METRI (Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia)

Ore 10.20 – BASKET MASCHILE Italia-Australia

Ore 12.40 – VOLLEY MASCHILE Giappone-Italia

Ore 13.00 – BEACH VOLLEY femminile (Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth); maschile (Enrico Rossi e Adrian Carambula).

