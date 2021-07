Olimpiadi 2021, letti per evitare rapporti intimi degli atleti: ecco come sono fatti

Il comitato organizzatore delle olimpiadi di Tokyo 2020 ha ideato dei letti di cartone costruiti con materiali riciclabili

Il comitato organizzatore delle olimpiadi di Tokyo 2020 ha ideato dei letti di cartone costruiti con materiali riciclabili. L’idea innovativa è stata letta da molti come un provvedimento per scoraggiare gli atleti dall’avere rapporti intimi durante i giochi.

Il ginnasta Rhys McClenaghan ha deciso di documentare le resistenza delle strutture saltandoci sopra e pubblicando il video sui social, per dimostrare come si trattasse di una fake news.

I letti in cartone sono stati infatti progettati per essere resistenti e allo stesso tempo compatibili con l’ambiente.

In realtà l’organizzazione delle Olimpiadi ha raccomandato agli atleti di evitare rapporti per allontanare il rischio della diffusione del Covid-19 ma i letti non c’entrano niente, e grazie al video dell’atleta irlandese è stata dimostrata la loro robustezza.