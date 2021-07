Olimpiadi 2020, quanto guadagna chi prende le medaglie d’oro, argento e bronzo: ecco gli stellari premi olimpici

Tra incertezze e difficoltà, cominciano finalmente i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Tra incertezze e difficoltà, cominciano finalmente i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gli atleti italiani che riusciranno ad eccellere nella loro disciplina, insieme alla gloria e alle medaglie porteranno a casa un premio in denaro.

Il Coni ha inoltre rivisto le cifre dei premi rispetto alle olimpiadi di Rio 2016, aumentandoli di circa il 20%.

In Italia, chi vince la medaglia d’oro vince anche 180 mila euro, la medaglia d’argento oggi vale 90 mila euro e il bronzo 60 mila. A parte la Gran Bretagna, ogni nazione partecipante prevede delle cifre in denaro per gli atleti vincenti.

Nella classifica generale, la nazione con i premi in denaro più alti per i propri atleti è Singapore, che infatti paga 1 milione di dollari al vincitore della medaglia d’oro, 500 mila all’argento e 250 mila al bronzo.