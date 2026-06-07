Uno tra Sascha Zverev e Flavio Cobolli è pronto a mettere le mani non solo sul prestigioso trofeo del Roland Garros, ma anche su un assegno da record. Il vincitore dell’edizione 2026 del torneo parigino incasserà infatti 2,8 milioni di euro, la cifra più alta mai assegnata al campione dello Slam francese.
Rispetto alla scorsa stagione, il premio destinato al vincitore è aumentato di 250.000 euro, confermando la crescita costante del montepremi del torneo. L’organizzazione del Roland Garros ha infatti incrementato il montepremi complessivo del 9,53%, portando la cifra totale distribuita ai giocatori a 61.723.000 euro.
L’aumento interessa tutte le categorie del torneo: i premi delle qualificazioni sono cresciuti del 12,9%, mentre quelli del tabellone principale hanno registrato un incremento del 10,1%. Un segnale importante verso una distribuzione sempre più ampia delle risorse tra i partecipanti.
Se il campione porterà a casa 2,8 milioni di euro, anche il finalista potrà consolarsi con un assegno da 1,4 milioni. Premi significativi anche per chi si fermerà nelle fasi precedenti della competizione.
Roland Garros 2026, premi turno per turno
- 1° turno: 87.000 euro
- 2° turno: 130.000 euro
- 3° turno: 187.000 euro
- Ottavi di finale: 285.000 euro
- Quarti di finale: 470.000 euro
- Semifinalisti: 750.000 euro
- Finalista: 1.400.000 euro
- Campione: 2.800.000 euro
Numeri che confermano il Roland Garros tra gli eventi sportivi più ricchi e prestigiosi del panorama internazionale, con un montepremi in costante crescita e ricompense sempre più elevate per i protagonisti della terra rossa di Parigi.