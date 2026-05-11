Torna protagonista al Foro Italico Jannik Sinner. Lunedì 11 maggio, il numero uno azzurro affronta Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia.

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La partita è in programma non prima delle ore 15 sul Campo Centrale, come terzo incontro della sessione diurna del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva all’appuntamento dopo il successo in due set contro Sebastian Ofner al debutto stagionale sulla terra romana, mentre Popyrin ha già eliminato Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik, protagonista del successo sull’azzurro a Doha.

Sono tre i precedenti tra i due giocatori, con Sinner avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultima sfida risale agli ottavi dell’Atp di Doha 2025, quando il tennista italiano si impose in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e anche in chiaro su TV8. Disponibile inoltre la diretta streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma di TV8.