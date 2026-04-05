La partita cade nella serata di Pasqua e rappresenta uno snodo importante per la stagione di entrambe le squadre. L’Inter vuole consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Roma cerca punti pesanti dopo la sosta per le nazionali.
La sfida tra Inter e Roma, valida per la 31ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 5 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Dove vedere Inter-Roma
Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.
Gli utenti potranno seguire la partita:
- tramite l’app su smart TV
- in streaming su PC
- su smartphone e tablet
Pre e post partita
Ampia copertura anche su Inter TV, con collegamenti e aggiornamenti dal campo:
- Pre-partita dalle ore 19:30
- Live match disponibile anche sul canale YouTube ufficiale fino alle 20:35
- Post-partita con analisi, interviste e approfondimenti
Le probabili formazioni
Inter (3-5-2)
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito
Allenatore: Chivu
Roma (3-4-2-1)
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen
Allenatore: Gasperini
Arbitro
Direzione di gara affidata a Sozza, con Peretti e Costanzo assistenti.
VAR: Di Paolo, AVAR: Aureliano.