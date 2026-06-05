Il Roland Garros 2026 entra nella fase decisiva con due notizie che fanno sorridere il tennis italiano: da una parte il montepremi più alto nella storia dello Slam parigino, dall’altra la certezza di vedere un azzurro in finale grazie alla semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

L’edizione 2026 del torneo francese distribuirà infatti complessivamente 61,723 milioni di euro, con un incremento del 9,53% rispetto al 2025. Un dato che conferma la crescita economica del tennis mondiale e il peso sempre maggiore degli Slam nel panorama sportivo internazionale.

Quanto guadagna chi vince il Roland Garros 2026

Il vincitore del singolare maschile porterà a casa un assegno da 2,8 milioni di euro, mentre il finalista sconfitto riceverà 1,4 milioni. Per Cobolli e Arnaldi, già approdati in semifinale, il torneo ha garantito un premio minimo di 750 mila euro.

Nel dettaglio, il montepremi del Roland Garros 2026 per il tabellone principale maschile e femminile è così suddiviso:

1° turno: 87.000 euro

2° turno: 130.000 euro

3° turno: 187.000 euro

Ottavi di finale: 285.000 euro

Quarti di finale: 470.000 euro

Semifinale: 750.000 euro

Finalista: 1.400.000 euro

Vincitore: 2.800.000 euro

La crescita del prize money riguarda soprattutto i primi turni e le qualificazioni, che registrano aumenti superiori al 10% rispetto allo scorso anno. Una scelta voluta dagli organizzatori per sostenere maggiormente i giocatori fuori dalla top 50, spesso costretti a sostenere spese elevate per trasferte, staff tecnico e preparazione.

Roland Garros ancora dietro agli altri Slam

Nonostante l’aumento record, il Roland Garros resta lo Slam meno ricco del circuito. Gli Australian Open hanno ormai superato quota 90 milioni di dollari australiani, Wimbledon distribuisce oltre 50 milioni di sterline, mentre gli US Open rimangono il torneo più ricco al mondo con premi complessivi vicini ai 76 milioni di dollari.

Il confronto con i Masters 1000 sulla terra battuta è invece impietoso: Montecarlo distribuisce circa 6 milioni di euro complessivi, mentre Roma e Madrid superano di poco gli 8 milioni. Il torneo parigino vale quindi circa sette volte gli Internazionali d’Italia e oltre dieci volte il Masters del Principato.

L’evoluzione economica del Roland Garros è impressionante. Poco più di dieci anni fa il montepremi totale non raggiungeva i 30 milioni di euro; oggi è stato più che raddoppiato, seguendo il boom economico vissuto dal tennis internazionale.

Cobolli e Arnaldi, semifinale storica e assegno milionario a un passo

Per il tennis italiano, però, il dato più importante è sportivo ed economico insieme. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno già centrato il miglior risultato Slam della loro carriera e si giocheranno un posto nella finale di Parigi.

Cobolli ha conquistato la semifinale battendo Felix Auger-Aliassime in quattro set dopo una grande rimonta, mentre Arnaldi ha approfittato del ritiro di Matteo Berrettini nel secondo set di un match che il ligure stava comunque conducendo con autorità.

La semifinale tutta azzurra garantirà a uno dei due almeno 1,4 milioni di euro, cifra riservata al finalista. In caso di trionfo domenica, il bottino salirebbe a 2,8 milioni di euro.

Per il movimento italiano, già trascinato negli ultimi anni dai risultati di Jannik Sinner, si tratta dell’ennesima conferma della profondità raggiunta dal tennis azzurro. E stavolta, oltre al prestigio sportivo, in palio c’è anche uno dei premi più ricchi mai assegnati sulla terra rossa di Parigi.