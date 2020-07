‘Se dipendesse da me…’ Francesco Totti spiazza tutti con questo commento

Francesco Totti spiazza il web con un commento di risposta a Luca Toni: è l’apertura alla speranza di vederlo tornare a giocare?

Se anche all’età di 43 anni Francesco Totti, cuore di Roma e di tutti gli appassionati di calcio d’Italia ci desse la soddisfazione di tornare a giocare, sarebbe ancora un top player, almeno nell’opinione di tanti tifosi che non lo dimenticheranno mai. Sembra utopia, ma ad aprire uno spiraglio è però un suo commento sui social network…

Totti si mostra sui social mentre gioca a calcio

Andiamo con ordine. Il fisico del Pupone è ancora estremamente invidiabile anche se ha ormai appeso gli scarpini al chiodo da tre anni. Tuttavia, su Instagram Francesco Totti è riuscito a far sognare ancora tanti tifosi giallorossi pubblicando un’immagine nella quale lo si vede mentre si allaccia gli scarpini, come se fosse pronto per tornare a giocare.

“X me è sempre un’emozione – ha scritto il Capitano – quando mi allaccio gli scarpini so che inizia la mia sfida… e voglio vincerla sempre!!!!”

Inutile dire che quell’immagine ha subito raccolto centinaia di migliaia di like anche se – se vogliamo dirla tutta – all’inizio il buon Francesco aveva commesso un piccolo refuso scrivendo “i scarpini”, correggendolo dopo la solerte segnalazione dei suoi fan.

Francesco Totti è pronto a tornare a giocare? La speranza in quel commento

Ebbene, tra i tanti like e commenti comparsi sotto la foto sono comparsi quelli di un po’ di suoi ex colleghi e compagni di squadra, come Federico Balzaretti e soprattutto Luca Toni.

Ed è proprio l’ex bomber di Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco e Verona che ha scritto al buon Francesco un “ma torna a giocare” che ha subito raccolto la risposta dell’ex numero 10 giallorosso.

“Se dipendesse da me… tornerei“, ha scritto Francesco Totti nel suo commento di risposta a Toni, lasciando aperta una porticina sulla speranza di vederlo tornare a giocare… o magari è soltanto una frecciata alla dirigenza della Roma e al modo in cui è finita…

