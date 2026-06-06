La finale Roland Garros 2026 in chiaro vedrà protagonista l’Italia con Flavio Cobolli, che domenica 7 giugno sfiderà Alexander Zverev nell’ultimo atto dello Slam parigino. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso alla finale senza scendere in campo in semifinale a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, fermato da un virus nelle ore precedenti al match.

Dall’altra parte della rete ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che ha ottenuto il pass per la finale battendo il ceco Jakub Mensik in quattro set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 sul centrale Philippe-Chatrier.

Il cammino di Cobolli e Zverev verso la finale

Flavio Cobolli ha disputato un torneo straordinario, eliminando nell’ordine Pellegrino, Wu, Tien, Svajda, Auger-Aliassime e infine Arnaldi, ritiratosi prima della semifinale.

Alexander Zverev, invece, ha raggiunto la finale superando Bonzi, Machac, Halys, De Jong, Jodar e Mensik, confermando il proprio status di uno dei principali favoriti del torneo.

Cobolli-Zverev: orario della finale

La finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev è in programma domenica 7 giugno alle ore 15:00 sul campo Philippe-Chatrier di Parigi.

I precedenti sorridono al tedesco, avanti 3-1 negli scontri diretti. L’ultimo confronto risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dove Zverev si è imposto in due set.

Dove vedere la finale Roland Garros 2026 in chiaro

Chi cerca la finale Roland Garros 2026 in chiaro potrà seguire il match tra Cobolli e Zverev gratuitamente sul canale NOVE.

L’incontro sarà trasmesso anche sui canali Eurosport, disponibili tramite smart TV e piattaforme abilitate.

Per quanto riguarda lo streaming, la finale sarà visibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Un appuntamento storico per il tennis italiano

La finale di Parigi rappresenta uno dei momenti più importanti della carriera di Flavio Cobolli, che avrà l’opportunità di conquistare il suo primo titolo Slam contro un avversario di grande esperienza come Alexander Zverev. Gli appassionati italiani potranno seguire l’evento sia in pay TV sia in chiaro, senza perdere nemmeno un punto di una sfida che promette spettacolo.

La finale del Roland Garros 2026 è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno dagli appassionati di tennis italiani. Dopo le grandi emozioni regalate dal torneo parigino, cresce l’interesse per capire se la finale sarà trasmessa in chiaro e dove sarà possibile seguirla gratuitamente in TV e streaming.

Tutte queste piattaforme permettono di seguire la partita in diretta e spesso anche on demand