È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne, al termine di due estenuanti battaglie in semifinale.

Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp, ha superato Alexander Zverev in cinque set, stringendo i denti nonostante i crampi, mentre il serbo, attuale numero quattro del mondo, ha avuto la meglio su Jannik Sinner in quattro parziali.

Comunque vada, sarà una finale destinata a entrare nella storia. In caso di vittoria, Alcaraz diventerebbe il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, cioè la conquista di tutti e quattro i tornei Major in carriera. Djokovic, invece, andrebbe a caccia del suo 25° titolo Slam, un traguardo mai raggiunto da nessuno.

Alcaraz-Djokovic: orario e precedenti

La finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz e Djokovic è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle 9.30 ora italiana. I due si sono affrontati dieci volte nel circuito maggiore: il bilancio è in perfetta parità, con cinque vittorie per parte. L’ultimo precedente sorride ad Alcaraz, vincitore in tre set nella semifinale degli ultimi US Open.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic in tv e streaming

La finale non sarà trasmessa in chiaro. Alcaraz-Djokovic sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport, accessibili tramite smart tv e piattaforme abilitate. L’incontro sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, Dazn, TimVision, Prime Video Channels ed HBO Max.

Nessuna diretta gratuita, dunque, per l’atto conclusivo degli Australian Open 2026: per seguire la sfida tra Alcaraz e Djokovic sarà necessario un abbonamento alle piattaforme che detengono i diritti.