Federica Pellegrini, ‘non voglio piangere’ ma le lacrime arrivano: cosa ha dichiarato dopo la gara

Federica e la sua ultima gara alle Olimpiadi, le sue parole sono commoventi. Cosa ha dichiarato la Divina

Federica Pellegrini ha disputato l’attesissima finale olimpica dei 200 metri stile libero. Per la Divina é stata la quinta finale olimpica consecutiva: un vero record.

Federica è arrivata settima e dopo la gara è stata subito intervistata, le sue parole sono state commoventi.

“È stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate […] oggi non voglio piangere, mi sono goduta la finale dall’inizio alla fine e sono contenta anche del tempo, il mio miglior stagionale. È la mia ultima finale olimpica, il mio ultimo 200 a livello internazionale. è giusto così, tra qualche giorno farò 33 anni e penso sia il momento più giusto Sono veramente fiera di essere stata capitana in questi mesi, sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni” ha dichiarato la Pellegrini.