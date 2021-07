Euro 2020, succede dopo la vittoria dell’Italia: c’entrano Shakira, Bonucci e Verratti

Sui social è Italia-mania dopo la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini in semifinale ad Euro 2020: cosa c’entra Shakira con Bonucci e Verratti?

Cosa c’entra Shakira con Marco Verratti, Leonardo Bonucci e la vittoria dell’Italia contro la Spagna in semifinale ad Euro 2020? È la magia dei social a spiegarlo! Andiamo a scoprire insieme qual è il nesso tra la cantante colombiana e i due giocatori azzurri…

Euro 2020: Verratti, Bonucci e… Shakira fanno impazzire il web

Andiamo con ordine. La Nazionale Italiana agli europei di calcio è una collezione vivente di meme e materiale che scatena l’ironia dei social. La vittoria contro la Spagna in semifinale ad Euro 2020, in particolare, ha coinvolto diversi giocatori: su tutti Marco Verratti e Leonardo Bonucci, ma anche Shakira!

Euro 2020: Bonucci placcato da una steward dopo Italia-Spagna

Partiamo da Leonardo Bonucci. Il difensore dell’Italia, al termine della partita, si è avvicinato alla tribuna italiana per esultare. A quel punto, una addetta alla sicurezza lo ha scambiato per un tifoso invasore di campo correndo a placcarlo. Lui l’ha guardata con il volto interrogativo, interdetto, ma scatenando il giubilo del web…

Italia-Spagna: Shakira va in tendenza dopo la partita

Archiviato il caso Bonucci, nel frattempo sui social a salire in tendenza è stata anche una insospettabile Shakira. Proprio così: la cantante colombiana, moglie del calciatore spagnolo Gerard Piqué (che non fa parte della spedizione iberica agli europei), è piombata in top su Twitter.

Il motivo? Un tweet polemico del marito, che ha scritto: “Non è un caso che i quattro round che tanto sono stati ad Euro 2020 come in Coppa America ha vinto la squadra che tira per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più possibilità e in un torneo come questo non mi sembra giusto che un pareggio ti faccia partire svantaggiato”.

In realtà, di cambiare la regola sull’ordine dei rigori nel mondo del calcio si parla da tempo… ma il tweet di Piqué suona tanto di polemica… tant’è che in molti gli hanno suggerito di dedicarsi al Barcellona e a Shakira!

Italia-Spagna: Verratti al tifoso imboscato: “ma chi ca..o sei?”

Infine, oltre a Bonucci e a Shakira, a far notizia dopo questa semifinale di Euro 2020 è anche Marco Verratti. Il centrocampista della Nazionale, durante i festeggiamenti finali, si è ritrovato accanto ad un tifoso imboscatosi tra i calciatori azzurri in una delle tante invasioni di campo post-partita.

A scatenare l’ilarità del web è stato lo sguardo di Verratti che, accortosi di avere uno sconosciuto al suo fianco, lo ha guardato in faccia chiedendogli: “ma chi ca..o sei?”

Ma non è tutto. Se i casi di Bonucci, Shakira e Verratti sono ormai meme viventi di questo Euro 2020, gli episodi straordinari visti in Italia-Spagna sono tantissimi: da Insigne che indossando la maglia di Spinazzola ha fatto partire il coro per il compagno infortunato a Mancini che ha pronunciato un “po..accia miseria” che rimarrà negli annali del calcio azzurro!

