Euro 2020, il trucco della bottiglia del portiere inglese: l’avete notato durante i rigori?

Il portiere della nazionale inglese Pickford aveva fatto i compiti per la finale: gli appunti sugli avversari per batterli ai rigori

L’eco di Euro 2020 continua a farsi sentire e se l’Italia campione d’Europa è al centro di alcune polemiche per i festeggiamenti con il bus scoperto nella capitale, l’Inghilterra fa parlare di se per il trucco del portiere.

Durante la finale, Pickford ha adottato il trucco della bottiglia per non farsi trovare impreparato contro gli italiani.

Il portiere della nazionale inglese, avrebbe scritto sulla bottiglia dell’acqua gli appunti sui giocatori italiani, così da poterli neutralizzare in caso di rigori. Una strategia e uno studio che sono serviti e che lo hanno portato a bloccare il penalty di Belotti e quello di Jorginho.

Ma la bravura e la preparazione di Pickford non hanno potuto nulla contro gli errori commessi dai suoi compagni di squadra e la bravura di Donnarumma. Come il collega inglese infatti, il portiere della Nazionale Italiana ha parato due rigori: quello di Sancho e Saka. Il palo preso da Rashford ha fatto il resto.

Crediti foto@Kikapress