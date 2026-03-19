Serata europea per AS Roma e Bologna FC 1909, protagoniste di un derby tutto italiano in UEFA Europa League. Il match si gioca oggi, giovedì 19 marzo, allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, con la telecronaca affidata a Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo e dagli spalti seguiranno il match Paolo Assogna, Marco Nosotti e Gianluca Di Marzio.

La sfida sarà inserita all’interno di “Studio Europa League”, il programma di approfondimento in onda dalle 18 alle 23.30 su Sky, condotto da Mario Giunta, con ospiti tra cui Stefano De Grandis, Alessandro Florenzi, Giancarlo Marocchi e Vittoria Orlando.

Per chi cerca alternative in chiaro, alle 21 sarà trasmessa su TV8 la partita Aston Villa-Lille.

Il giovedì europeo prevede anche altri appuntamenti: alle 18.45 Rakow-Fiorentina su Sky Sport Uno, mentre tra le gare delle 21 si segnalano Porto-Stoccarda e Betis Siviglia-Panathinaikos.

Una serata ricca di calcio internazionale, con gli occhi puntati soprattutto sull’Olimpico per una sfida che vale molto anche in chiave europea.