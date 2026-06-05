Una serata storica per il tennis italiano: venerdì 5 giugno alle ore 19 va in scena la semifinale del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, il primo derby azzurro di sempre in una semifinale Slam.

La partita sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE e in streaming su nove.tv.

Il match si giocherà sul prestigioso campo Philippe-Chatrier di Parigi e garantirà comunque all’Italia un posto nella finale del Roland Garros di domenica 7 giugno. Un risultato eccezionale per il tennis azzurro, arrivato al termine di un torneo che ha visto protagonisti diversi italiani ai massimi livelli.

Arnaldi e Cobolli arrivano entrambi alla loro prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Flavio Cobolli, 24 anni, ha conquistato il pubblico grazie a un torneo giocato con grande solidità: nei quarti di finale ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime. Grazie a questo risultato entrerà almeno tra i primi undici del ranking ATP.

Matteo Arnaldi, 25 anni, è invece la grande sorpresa del torneo. Partito da numero 104 del mondo, ha superato diversi avversari di alto livello mostrando resistenza fisica, pazienza e qualità difensive impressionanti. Ai quarti ha beneficiato del ritiro di Matteo Berrettini nel secondo set per un problema muscolare.

Chi vincerà la semifinale troverà in finale il vincitore dell’altra sfida tra Jakub Mensik e Alexander Zverev, in programma sempre oggi alle 14:30.

Dove vedere Arnaldi-Cobolli in tv e streaming

In tv in chiaro: NOVE

In streaming: nove.tv

Orario: venerdì 5 giugno, ore 19

Per gli appassionati di tennis sarà una serata da non perdere: comunque vada, il Roland Garros 2026 segnerà una pagina storica per lo sport italiano.