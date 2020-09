Djokovic squalificato da Us open, cosa scrive su Instagram riguardo al brutto gesto in partita

Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open per aver colpito una giudice di linea: ecco il suo post di scuse dopo il gestaccio in campo.

Quanto accaduto agli Us Open ha subito fatto il giro del mondo: Novak Djokovic è stato squalificato per aver scagliato violentemente una pallina contro i teloni, colpendo in testa una giudice di linea che si è accasciata per qualche attimo a terra. Dopo le polemiche, però, il tennista ha deciso di pubblicare un post di scuse. Cosa avrà mai scritto?

Djokovic squalificato: ecco cosa è successo

La scena la conosciamo ormai tutti. Nella partita degli ottavi degli Us Open contro Carreño Busta, in un momento di pausa il tennista serbo ha scagliato con violenza una pallina dietro di sé contro i teloni, colpendo (sia pure involontariamente) una giudice di linea, che si è accasciata immediatamente a terra, facendo fatica a respirare.

Djokovic si è scusato, ma il regolamento parla chiaro: squalificato dagli Us Open, dove era ovviamente il favorito per la vittoria finale.

Djokovic: il messaggio di scuse pubblicato sui social network

Dopo il fattaccio e la squalifica, il tennista ha quindi deciso di pubblicare su Instagram un lungo messaggio di scuse, nel quale si mostra sinceramente pentito del suo gesto.

Le prime parole sono rivolte alla persona colpita: “Questa intera situazione mi ha lasciato veramente triste e vuoto. Ho chiesto come sta la giudice di linea, e l’organizzazione del torneo mi ha detto che grazie a Dio si sente bene. Sono estremamente dispiaciuto di averle causato così tanto stress. Così non intenzionale. Così sbagliato. Non rivelerò il suo nome per rispetto della sua privacy”.

Poi, Djokovic parla del gesto che lo ha squalificato dagli Us Open: “Per quanto riguarda la squalifica, ho bisogno di tornarci e lavorare sulla mia delusione, trasformando tutto questo in una lezione per la mia crescita ed evoluzione come giocatore ed essere umano. Mi scuso con l’organizzazione del torneo degli Us Open e con tutti i loro associati per il mio comportamento. Sono molto grato al mio team e alla mia famiglia per essere il mio più grande supporto, e ai miei fan per essere sempre stati là con me. Grazie. Sono molto dispiaciuto”.

