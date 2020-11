Maradona, la stories del figlio Diego Armando Maradona Junior dopo la morte del papà

Diego Maradona Junior piange la morte del papà: ecco il commovente messaggio lasciato sui social dal figlio del Pibe de Oro.

Mentre il mondo intero piange la morte di Diego Armando Maradona, sui social network compare un messaggio di suo figlio Diego Junior, che ha voluto lasciare una stories in ricordo del papà. Ma cosa avrà mai scritto il giovane napoletano?

Diego Maradona Junior lascia una stories per la morte del padre

Lui ormai lo conosciamo tutti: figlio del Pibe de Oro e di Cristina Sinagra, è nato nel 1986 ma è stato riconosciuto dal padre soltanto 21 anni dopo un lungo contenzioso legale (e mediatico).

Dopo la notizia della morte dello storico numero 10 dell’Argentina e del Napoli, Barbara d’Urso aveva provato a chiamarlo in diretta a Pomeriggio 5, senza ottenere alcuna risposta. Questo anche perché Diego Armando Maradona Junior è positivo al Covid-19 e, secondo quanto riportato da Libero, è attualmente ricoverato in ospedale: è da lì che ha probabilmente appreso la notizia della morte del padre.

Solo in serata, dunque, ha pubblicato una Instagram Stories che ritrae lo stadio San Paolo di Napoli, illuminato di azzurro per l’occasione, con le parole “Il capitano del mio cuore non morirà mai”. Un ultimo saluto al D1OS del calcio da parte del figlio.

“Caro papà, ti perdonerei altre mille volte”

Lo scorso 30 ottobre, in occasione del 60esimo compleanno di Maradona senior, Diego Armando jr aveva postato un dolcissimo e toccante post su Instagram dedicato al papà.

“Caro papà – aveva scritto – oggi è il tuo 60 compleanno e ti dico la verità, lo avrei voluto passare in modo diverso, insieme a te divertendomi e dimenticando questo brutto momento almeno per qualche ora….invece no mi ritrovo qui a scriverti lontano da quel tuo abbraccio che per tanti anni avevo sognato. Ti auguro di sorridere più che mai, di amare senza freni e di essere felice sempre. Spesso mi chiedi se ti ho perdonato….come posso non averlo fatto se con un abbraccio sei riuscito a cancellare tanta sofferenza? Ti perdonerei altre mille volte e sai perché? Perché ogni bambino ha il proprio supereroe e tu da sempre sei il mio!!! Ti amo Papà”.

Parole che oggi, nel giorno del lutto, toccano il cuore di tutti

