Luciano Darderi torna in campo oggi, martedì 12 maggio, per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, in una delle sfide più attese della giornata al Foro Italico.

Dopo la splendida rimonta nel turno precedente, Darderi cerca un’altra impresa contro uno dei grandi favoriti del torneo romano.

Darderi-Zverev: orario e campo della partita

La sfida tra Luciano Darderi e Alexander Zverev è in programma sulla BNP Paribas Arena e sarà il terzo match di giornata.

L’incontro non inizierà prima delle ore 14.00, dopo le prime due partite previste sul campo.

Per Darderi si tratta di una grande occasione per confermare il suo ottimo momento davanti al pubblico di casa e provare a conquistare un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Il momento di Darderi

L’azzurro arriva agli ottavi dopo una vittoria di carattere che ha confermato tutta la sua solidità mentale. Luciano Darderi ha infatti ribaltato una situazione complicata nel turno precedente, dimostrando ancora una volta grande determinazione sulla terra rossa.

Contro Zverev servirà però una prestazione perfetta. Il tedesco è reduce da una vittoria netta contro il belga Alexander Blockx e punta ad arrivare fino in fondo al torneo.

L’unico precedente tra i due risale proprio agli Internazionali d’Italia del 2024, quando fu Zverev a imporsi nei sedicesimi di finale.

Dove vedere Darderi-Zverev in tv e streaming

La partita tra Luciano Darderi e Alexander Zverev sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport.

Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Il programma della BNP Paribas Arena

Martedì 12 maggio

Dalle ore 11.00 – Galloway/Gonzalez vs Granollers/Zeballos

A seguire – Jodar vs Tien

Non prima delle 14.00 – Luciano Darderi vs Alexander Zverev

A seguire – Rublev vs Basilashvili

Non prima delle 17.00 – Errani/Paolini vs Noskova/Valentova

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