Flavio Cobolli torna in campo alle ATP Finals 2026: stasera, mercoledì 18 novembre, sfida Frances Tiafoe in una partita decisiva per continuare a sognare le semifinali. Ecco l’orario e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Serata decisiva per Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026. Il tennista romano scende nuovamente in campo all’Inalpi Arena di Torino per affrontare lo statunitense Frances Tiafoe, in una sfida che vale molto più di una semplice partita. Dopo la sconfitta all’esordio contro Daniil Medvedev, l’azzurro è chiamato a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione alle semifinali.

Ma a che ora gioca Cobolli stasera e dove vedere la partita in tv? Ecco tutte le informazioni per non perdere il match.

Cobolli-Tiafoe oggi: orario della partita

L’appuntamento con Cobolli-Tiafoe è fissato per mercoledì 18 novembre, non prima delle 20:30. La partita chiuderà la giornata delle ATP Finals 2026 e sarà il secondo incontro della sessione serale, preceduto dalla sfida di doppio tra Granollers-Zeballos e Krawietz-Pütz, in programma alle 18:00.

Per Cobolli si tratta di un vero e proprio dentro o fuori: dopo il ko contro Medvedev per 7-6, 6-3, il romano non può permettersi un altro passo falso. Anche Tiafoe arriva all’appuntamento dopo una sconfitta, quella contro Carlos Alcaraz, che lo ha battuto con un doppio 6-2.

Dove vedere Cobolli-Tiafoe stasera in tv: diretta su Italia 1

La buona notizia per gli appassionati è che Cobolli-Tiafoe sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1. La partita sarà quindi visibile gratuitamente, senza bisogno di un abbonamento.

La copertura televisiva delle ATP Finals è affidata anche a Sky Sport, con la possibilità di seguire il torneo sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati.

Cobolli-Tiafoe in streaming: dove seguire la partita

Chi preferisce guardare il match da smartphone, tablet o computer avrà diverse possibilità.

La sfida sarà disponibile in streaming su:

Mediaset Infinity , in chiaro;

, in chiaro; Sportmediaset , sul sito ufficiale;

, sul sito ufficiale; NOW , per gli abbonati;

, per gli abbonati; Sky Go , per i clienti Sky;

, per i clienti Sky; Tennis TV, con abbonamento.

ATP Finals 2026, Cobolli si gioca tutto contro Tiafoe

Quella contro Tiafoe è una partita fondamentale per il percorso dell’azzurro nel Gruppo Ivan Lendl. Entrambi i giocatori sono alla loro prima partecipazione alle ATP Finals e hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa.

Cobolli può ripartire dalla buona prestazione mostrata nel primo set contro Medvedev, quando è riuscito a giocarsela alla pari con il russo. Ora, davanti al pubblico italiano, proverà a conquistare un successo che potrebbe tenere aperta la strada verso le semifinali.

L’appuntamento è dunque per stasera, non prima delle 20:30: Cobolli-Tiafoe sarà in diretta in chiaro su Italia 1.